美國染疫死亡人數持續上升 最壞情況或還未發生

【KTSF 江良慧報導】

美國新型肺炎確診個案超過1490萬宗,單在過去5天就有超過100萬人染病,全國至今有283,500多人死亡,傳染病專家Anthony Fauci醫生警告,最壞的情況還未發生。

美國在過去5天,有超過100萬宗新症,南韓的情況又是怎樣呢?雖然南韓人口只有5164萬,但他們過去5天,也只錄得不夠3000宗新症。

喬治華盛頓大學醫科教授Jonathan Reiner說:「今天是珍珠港事變紀念日,當日有2,403名美國人喪生,上週三日內我們疫情喪生的已超過這人數。」

美國每天平均的染疫死亡人數自4月起一直上升,住院人數也不斷創新高。

CNN醫療分析師Leana Wen醫生說:「我們現在的急升正在加劇,正在擴大。」

而感恩節後案例急升其實還未發生,但另一次更大的急升很快可能會到來。

Fauci醫生:「聖誕節是早幾天已經開始,經過聖誕日和聖誕後的星期,至元單日和新年假期,我認為是更大的挑戰,比我們感恩節看到的。」

加州居家抗疫令實施前的一晚,不少餐廳生意都很好。

餐廳東主Andrew Pappas說:「我們都演練過,這是生存的唯一方法。」

加州大部分地區餐館周一起都沒有堂食,只有外賣。

Fauci說:「他們說,我們感到必須這樣做,你認為怎樣?我就說,你知道你其實沒得選擇。」

因為深切治療部床位嚴重不足,紐約市周一把部分學校重開。

紐約市長白思豪說:「家長都很高興和鬆一口氣。」

但紐約州長Andrew Cuomo幾小時後就發出警告。

Cuomo說:「若我們不能讓比率受控,你們將令到醫院負荷不了,我們將要回到封城。」

聯邦醫務總監Jerome Adams醫生說:「這次個案急升有別之前,非關個人保護裝備與檢測,而是醫療系統容量,我們將會有疫苗,但我們想盡量令人活著去接種疫苗。」

由於疫苗太過新,目前不知道接種後,是否就不會再傳染他人?

Fauci說:「有可能的,我們稍後會知道答案,隨著我們跟踪更久。」

FDA一個委員會將週四開會,而Pfizer的疫苗最快可能在本週結束前獲得批准。

