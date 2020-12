【有線新聞】

英國開始新型肺炎疫苗接種計劃,首名接種是一名90歲老婦,當局稱下周將會再有疫苗運抵英國,預計聖誕前會有數百萬人接種,並稱目前未適合放寬限制措施。

首位注射輝瑞疫苗的,是前來英格蘭中部這間醫院接種的基南, 下周91歲的她稱這份是最好的生日禮物,三周後接種第二劑疫苗。

她表示:「成為接種第一人實在太令人激動了,接種吧,因為它免費,也是目前最好的。」

英國是首個大規模接種輝瑞疫苗的西方國家,首階段對象包括護老院院友和護理員。衛生大臣夏國賢表示,第二批輝瑞疫苗下周運抵英國,相信數周後陸續為其他年齡層以及前線醫護注射,預計聖誕前會有數百萬英國民眾接種疫苗,並稱倫敦個別地區確診數字回升,預期明年春季方可全面解除外出限制。

首相約翰遜呼籲民眾不要害怕接種疫苗,他表示:「我知道很多人自稱疫苗反對者,那是完全錯誤的取態。疫苗是安全的,接種是正確的,對你,對整個國家都有好處。」

世衛專家稱疫苗雖然有用,但是未必可以提供全面保護,呼籲各國採取公共衛生措施。

