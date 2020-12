【KTSF】

東灣柏克萊加大校園裡面一個停車場發生持槍劫車案。

案發地點是College Avenue夾Channing Way的Underhill停車場,劫車案在停車場的P1樓層發生。

柏克萊加大警方表示,周日晚9點半左右,4個賊人搶劫一個男人,搶走他的2018年福特Fusion房車,其中兩名匪徒有槍。

匪徒還搶走事主其他財物,得手之後分別乘坐事主的汽車,以及一輛舊款的白色本田房車逃走,事主沒有受傷,賊人仍然在逃。

