搵屋住專題：舊金山西增區新BMR單位放租

【KTSF 吳宇斌報道】

舊金山西增區（Western Addition）有新公寓大樓落成，有11個單位以低於市價出租給低收入家庭。

這棟新的公寓大樓位於Eddy街971號，旁邊就是Jefferson公園，也靠近Hayes Valley，和有眾多Muni車站的Van Ness Ave一街之隔。

公寓單位內都有洗衣機，大樓內有大堂、健身室等設施，這11個可負擔單位中有一個Studio開放式公寓、8個一房公寓和兩個兩房公寓，房租從1,228元到1,494元不等，公寓提供7個可負擔車位，同樣以抽籤分配。

申請家庭年收入不得超過舊金山地區收入中位數六成，單身人士不得超過53,800元，兩人家庭最高61,500元，如果住客要養寵物，每一隻寵物會加65元房租和500元押金。

申請人如果抽籤成功，將要繳交49元申請費，申請截止日期為明年1月1日下午5點。

另外在舊金山Bayview灣景區Lillian Court 35號的公寓大樓，目前開放給Section 8第八段房屋補助券持有人申請大樓中一到四睡房的可入住的租賃單位，以及等候名單。

房租則以申請家庭月收入三成計算，以月收入1,000元為例，房租為300元。

申請家庭年收入不得超過地區收入中位數的六成八，申請截止日期為12月15日。

兩個租賃公寓大樓可負擔單位的申請詳情，請點擊以下網站：

Eddy街971號公寓：https://housing.sfgov.org/listings/a0W4U00000HlrBsUAJ

中文申請表格：https://housing.sfgov.org/zh/listings/a0W4U00000HlrBsUAJ/apply-welcome/overview

灣景區公寓大樓詳情及申請表格：https://www.shoreviewsf.com/

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