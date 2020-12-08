舊金山周末多宗入屋劫案 受害人不少是亞裔（視頻）



【KTSF 陳嘉琪報道】

舊金山過去一個周末發生多宗入屋行劫案，當中不少事主是亞裔。

警方表示，上星期三晚上至星期四清晨，有賊人透過車庫潛入列治文區18街600號路段一間民宅，當時38歲的亞裔男事主正在睡覺，賊人趁機偷了屋內一部單車。

12月4日，即上星期五早上9時到10時半，有賊人進入Holloway Ave 700號路段一間民宅，當時一名81歲的亞裔老翁在家，警方指，賊人在屋內搜掠，但不知道有沒有偷走任何東西。

另外周日早上，列治文區Anza街2000號路段，有賊人打破車庫的門，進入屋內偷走4部單車，當時亞裔女事主在睡覺。

周日下午近4時半，一名年約20歲的非洲裔男子闖入Lyon街700號路段一間民宅，30歲的亞裔男事主上前喝止，將賊人嚇退。

此外，上星期四晚到星期五早上，列治文區Geary大道2300號路段一座樓宇發生縱火案，警方表示，亞裔事主報警指，大樓外牆有疑似被火燒過的痕跡，一間商戶的前門有損毀，事件中沒有人受傷，案件仍在調查中。

有以上案件資料的人士請致電(415)575-4444與警方聯絡。

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