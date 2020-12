舊金山周末多宗入屋劫案 受害人不少是亞裔（視頻）

【KTSF 陳嘉琪報道】

舊金山過去一個周末發生多宗入屋行劫案,當中不少事主是亞裔。

警方表示,上星期三晚上至星期四清晨,有賊人透過車庫潛入列治文區18街600號路段一間民宅,當時38歲的亞裔男事主正在睡覺,賊人趁機偷了屋內一部單車。

12月4日,即上星期五早上9時到10時半,有賊人進入Holloway Ave 700號路段一間民宅,當時一名81歲的亞裔老翁在家,警方指,賊人在屋內搜掠,但不知道有沒有偷走任何東西。

另外周日早上,列治文區Anza街2000號路段,有賊人打破車庫的門,進入屋內偷走4部單車,當時亞裔女事主在睡覺。

周日下午近4時半,一名年約20歲的非洲裔男子闖入Lyon街700號路段一間民宅,30歲的亞裔男事主上前喝止,將賊人嚇退。

此外,上星期四晚到星期五早上,列治文區Geary大道2300號路段一座樓宇發生縱火案,警方表示,亞裔事主報警指,大樓外牆有疑似被火燒過的痕跡,一間商戶的前門有損毀,事件中沒有人受傷,案件仍在調查中。

有以上案件資料的人士請致電(415)575-4444與警方聯絡。

