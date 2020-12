遠距教學令很多公校學生成績不及格 精神狀況變差（視頻）

【KTSF 萬若全報導】

全美有3分之2的學生使用遠距教學,這8個月來,全美國的公立學校多了很多D跟F的學生,更令人擔憂的是學生的精神狀況。

德州休斯敦是全美最大的學區之一,採用遠距教學,這個學期有42%的學生,起碼有一個學科成績拿F,去年同一期只有26%。

北卡羅萊納州Wilson County,這學期有46%3到12年級的學生成績不及格。

根據麥肯錫公司本週發布的一項研究估計,從3月遠距教學開始到現在,白人學生數學平均落後1到3個月,有色人種學生的落後3至5個月。

在加州上個月家長們收到了學生這學期的第一成績報告,中半島紅木城Sequoia聯合高中學區,29%學生成績不及格,比去年上升一半。

東灣Mt. Diablo聯合學區,不及格的學生從去年19%跳到30.66%。

紐森周一在記者會上,有記者問一直強調平等教育的紐森,可以下達行政命令關閉所有商業,為什麼不介入讓學校重開,紐森反駁花了很多錢,讓每個學生有上網設備,也提供學區很多防護設備及新冠測試。

紐森說:「當數字暴增,當你看到加護病房、醫院住院率帶來了極大的壓力,這對於這些父母和專業人員來說,對於孩子的安全和親自指導表達一些擔憂和不滿是合適的,我們正在努力,積極地讓大家回到學校。」

目前有越來越多醫學界支持學生回學校上課,根據CDC從3月到10月,有將近三成5到17歲的孩子,因精神相關疾病前往急診室。

