Santa Clara縣ICU病床供應告急 全縣只剩50張

南灣Santa Clara縣周日有1,400多宗新症,是上星期新紀錄的雙倍,該縣的衛生官員表示,他們這個有200萬居民的縣,目前只剩下50張深切治療部(ICU)病床,呼籲所有人要堅持做足所有的抗疫措施。

Santa Clara縣新型肺炎醫療護理準備總監Ahmad Kamal醫生表示,該縣周日有1,450宗新症, 是上星期記錄的兩倍,顯示傳播增加,以往數據顯示,新症當中一成人最後需要入院,周日就有62人入院,預計很快新入院人數會上升至100或以上,因此很擔心醫院會不勝負荷,尤其是ICU床位,目前只剩下50張,很多醫院是少於5張,所以他們都想盡辦法,把不緊急的手術取消,調派人手,照顧病情最嚴重的病人等等。

但他強調單靠醫院不夠,他呼籲大家要齊心,做足抗疫措施,有信心可以像春季一樣把疫情曲線拉平。

另外,Santa Clara縣新型肺炎檢測主任Marty Fenstersheib醫生就表示,正為接種疫苗做準備,他預期當Pfizer藥廠的疫苗獲批准後,Santa Clara縣最快會在12月15日左右獲分發首批疫苗,但數量只得17,500劑,最先接種的會是最高危的醫護人員和老人院等院舍的院友和職員,預計未來幾個星期,Moderna和其他藥廠的疫苗也會陸續獲得批准。

隨著有更多疫苗供應,縣內所有人都將可以接踵,但可能就要到明年春季甚至夏季,他也強調,最重要的是就算有疫苗,都不等於抗疫措施可以鬆懈,還是要戴口罩、勤洗手和保持社交距離。

