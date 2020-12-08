Santa Clara縣ICU病床供應告急 全縣只剩50張

【KTSF 江良慧報導】

南灣Santa Clara縣周日有1,400多宗新症，是上星期新紀錄的雙倍，該縣的衛生官員表示，他們這個有200萬居民的縣，目前只剩下50張深切治療部（ICU）病床，呼籲所有人要堅持做足所有的抗疫措施。

Santa Clara縣新型肺炎醫療護理準備總監Ahmad Kamal醫生表示，該縣周日有1,450宗新症， 是上星期記錄的兩倍，顯示傳播增加，以往數據顯示，新症當中一成人最後需要入院，周日就有62人入院，預計很快新入院人數會上升至100或以上，因此很擔心醫院會不勝負荷，尤其是ICU床位，目前只剩下50張，很多醫院是少於5張，所以他們都想盡辦法，把不緊急的手術取消，調派人手，照顧病情最嚴重的病人等等。

但他強調單靠醫院不夠，他呼籲大家要齊心，做足抗疫措施，有信心可以像春季一樣把疫情曲線拉平。

另外，Santa Clara縣新型肺炎檢測主任Marty Fenstersheib醫生就表示，正為接種疫苗做準備，他預期當Pfizer藥廠的疫苗獲批准後，Santa Clara縣最快會在12月15日左右獲分發首批疫苗，但數量只得17,500劑，最先接種的會是最高危的醫護人員和老人院等院舍的院友和職員，預計未來幾個星期，Moderna和其他藥廠的疫苗也會陸續獲得批准。

隨著有更多疫苗供應，縣內所有人都將可以接踵，但可能就要到明年春季甚至夏季，他也強調，最重要的是就算有疫苗，都不等於抗疫措施可以鬆懈，還是要戴口罩、勤洗手和保持社交距離。

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