San Mateo縣衛生總監稱居家令不執法不會有效（視頻）

【KTSF 黃恩光報導】

中半島San Mateo縣並沒有加入灣區5個縣的行列提早執行新一輪居家令,縣衛生總監Scott Morrow醫生周一發表聲明,解釋他為何決定San Mateo縣保持現狀。

Morrow醫生周一發表一篇很長的聲明,他表示,尊重州以及灣區其他縣執行新一輪居家令的決定,不過他認為,如果居家令只是講,叫大家留在家中而不去執法,不會有效,居民仍然會去聚會,而與不同住戶的人聚會,正是傳播病毒的主要途徑。

Morrow醫生指出,新的居家令逼使許多小商業關閉,而目前並沒有證據顯示,這些小商業是傳播病毒的主要源頭,他反而認為,關閉小商業會導致更多人失業,陷於貧窮和絕望,甚至早死。

Morrow醫生強調,San Mateo縣在州府疫情分級之中屬於紫色,代表已經在實施嚴格的抗疫措施,因此San Mateo縣目前的方針仍然是呼籲居民盡本分抗疫,不與其他住戶的人聚會,戴口罩和保持距離。

他表示,病毒在全縣流行,他估計8成到9成人口有感染病毒的危險。

根據San Mateo縣目前的衛生指引,餐館仍然可以提供戶外用餐,在San Carlos開餐館的老闆表示,珍惜每一天可以做生意的機會。

Avenir Restaurant Group發言人Greg St. Claire說:「對於我這小生意來說,每個星期的生意帶來40萬元進賬,其中包括20多萬元是員工的薪水和小費,在年終這時候,是很重要的。」

但San Mateo縣縣參事David Canepa表示,應該立刻實施居家令。

Canepa說:「我們必須實行居家令,儘管可能會影響小商業,這令我心碎,可是我們必須聚焦社區的健康。」

San Mateo縣累計有16,101宗確診個案,176人死亡,目前有84人因新型肺炎住院,22人需要深切治療,有21張ICU床位可供使用,佔ICU床位總數兩成幾。

