San Mateo縣衛生總監稱居家令不執法不會有效（視頻）



【KTSF 黃恩光報導】

中半島San Mateo縣並沒有加入灣區5個縣的行列提早執行新一輪居家令，縣衛生總監Scott Morrow醫生周一發表聲明，解釋他為何決定San Mateo縣保持現狀。

Morrow醫生周一發表一篇很長的聲明，他表示，尊重州以及灣區其他縣執行新一輪居家令的決定，不過他認為，如果居家令只是講，叫大家留在家中而不去執法，不會有效，居民仍然會去聚會，而與不同住戶的人聚會，正是傳播病毒的主要途徑。

Morrow醫生指出，新的居家令逼使許多小商業關閉，而目前並沒有證據顯示，這些小商業是傳播病毒的主要源頭，他反而認為，關閉小商業會導致更多人失業，陷於貧窮和絕望，甚至早死。

Morrow醫生強調，San Mateo縣在州府疫情分級之中屬於紫色，代表已經在實施嚴格的抗疫措施，因此San Mateo縣目前的方針仍然是呼籲居民盡本分抗疫，不與其他住戶的人聚會，戴口罩和保持距離。

他表示，病毒在全縣流行，他估計8成到9成人口有感染病毒的危險。

根據San Mateo縣目前的衛生指引，餐館仍然可以提供戶外用餐，在San Carlos開餐館的老闆表示，珍惜每一天可以做生意的機會。

Avenir Restaurant Group發言人Greg St. Claire說：「對於我這小生意來說，每個星期的生意帶來40萬元進賬，其中包括20多萬元是員工的薪水和小費，在年終這時候，是很重要的。」

但San Mateo縣縣參事David Canepa表示，應該立刻實施居家令。

Canepa說：「我們必須實行居家令，儘管可能會影響小商業，這令我心碎，可是我們必須聚焦社區的健康。」

San Mateo縣累計有16,101宗確診個案，176人死亡，目前有84人因新型肺炎住院，22人需要深切治療，有21張ICU床位可供使用，佔ICU床位總數兩成幾。

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