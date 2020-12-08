灣區多縣再禁堂食 餐館東主稱貼錢做生意（視頻）



【KTSF 陳嘉琪報道】

灣區有4個縣周日晚起先後實施居家令，所有個人護理服務及戶外用餐全部重新關閉，東灣奧克蘭（屋崙）華埠有餐館表示，這一輪的居家令對他們的生意影響極大，現在完全是「貼錢」做生意。

位於奧克蘭華埠富興中心二樓的Sakura日本餐廳，受到縣府的居家令影響，戶外用餐要暫停。

Sakura餐館經理石小姐說：「是很大影響，之前我們有戶外用餐，很多顧客來享受，突然要告訴客人沒有了，今天有很多客人，有些打來問，你們還有沒有戶外用餐，沒有了，他們都會很失望。」

石小姐表示，早前恢復店內堂食時，幾乎每晚都客滿，就算只有戶外用餐，每日都起碼多600、700元生意，現在只剩下外賣，實在不敢想像，更令她難做的是，又有員工再次失業。

石小姐說：「因為之前安排了全部職員回來，工友回來，每一更要做甚麼，但現在對於他們又要休息，我跟他們都好像很難交代。」

舊金山、南灣Santa Clara縣、東灣Contra Costa縣周日晚起實施居家令，Alameda縣周一加入，北灣Marin縣將於周二中午實施，除了禁止任何形式的堂食外，理髮店及其他所有個人護理行業又要再次關閉，零售業雖然可以繼續營業，但人數最多只限總容量的20%。

石小姐說：「想政府幫助餐館，小商業捱得很辛苦，個個都捱到，是『貼錢』。」

舊金山Clement街戶外用餐區空空如也，連桌椅都被收起，街道上冷冷清清。

舊金山周一創下疫情爆發以來的單日確診新高，新增316宗，累計17,068宗，有164人死亡，住院人數亦創新高，有118人。

灣區有近169,000宗確診，超過2千人死亡，目前的居家令暫定維持到明年1月4日。

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