灣區多縣再禁堂食 餐館東主稱貼錢做生意（視頻）

【KTSF 陳嘉琪報道】

灣區有4個縣周日晚起先後實施居家令,所有個人護理服務及戶外用餐全部重新關閉,東灣奧克蘭(屋崙)華埠有餐館表示,這一輪的居家令對他們的生意影響極大,現在完全是「貼錢」做生意。

位於奧克蘭華埠富興中心二樓的Sakura日本餐廳,受到縣府的居家令影響,戶外用餐要暫停。

Sakura餐館經理石小姐說:「是很大影響,之前我們有戶外用餐,很多顧客來享受,突然要告訴客人沒有了,今天有很多客人,有些打來問,你們還有沒有戶外用餐,沒有了,他們都會很失望。」

石小姐表示,早前恢復店內堂食時,幾乎每晚都客滿,就算只有戶外用餐,每日都起碼多600、700元生意,現在只剩下外賣,實在不敢想像,更令她難做的是,又有員工再次失業。

石小姐說:「因為之前安排了全部職員回來,工友回來,每一更要做甚麼,但現在對於他們又要休息,我跟他們都好像很難交代。」

舊金山、南灣Santa Clara縣、東灣Contra Costa縣周日晚起實施居家令,Alameda縣周一加入,北灣Marin縣將於周二中午實施,除了禁止任何形式的堂食外,理髮店及其他所有個人護理行業又要再次關閉,零售業雖然可以繼續營業,但人數最多只限總容量的20%。

石小姐說:「想政府幫助餐館,小商業捱得很辛苦,個個都捱到,是『貼錢』。」

舊金山Clement街戶外用餐區空空如也,連桌椅都被收起,街道上冷冷清清。

舊金山周一創下疫情爆發以來的單日確診新高,新增316宗,累計17,068宗,有164人死亡,住院人數亦創新高,有118人。

灣區有近169,000宗確診,超過2千人死亡,目前的居家令暫定維持到明年1月4日。

(Copyright 2020 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。