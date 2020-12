【有線新聞】

香港警方拘捕及起訴8名民主派人士,包括前立法會議員胡志偉、朱凱廸、社民連梁國雄、民陣召集人陳皓桓、兩名東區區議員等,涉嫌今年七一煽惑他人參與、組織及參與未經批准集結。他們獲准保釋,下星期四提堂。

早上6時許,一批探員到九龍灣啟業邨梁國雄的住所,將他帶返警署調查。民陣召集人陳皓桓差不多時間在社交平台直播,港島總區重案組探員到他住所,警員之後將他帶走。

被捕的還包括前立法會議員胡志偉、東區區議員徐子見和陳榮泰、社民連曾健成。據了解,他們與陳皓桓涉嫌在今年6月30日,一同在終審法院外號召市民參與7月1日舉辦的未經批准遊行,涉嫌煽惑他人明知而參與未經批准集結。

陳皓桓、社民連的梁國雄、鄧世禮、胡志偉、朱凱迪、徐子見就在翌日,即7月1日,涉嫌一同在灣仔杜老誌道至軒尼詩道一帶,組織及帶領遊行隊伍進行未經批准集結、涉嫌舉行或組織未經批准集結,及明知而參與未經批准集結。

被捕8人已被落案起訴,獲准以現金1,000元保釋,下星期四在西九龍法院提堂。

(Copyright 2020 i-CABLE. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。