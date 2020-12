加州詐領失業金總額或高達20億元

【KTSF】

加州詐領失業金的問題持續擴大,取得州府合約、負責發放加州就業發展局(EDD)失業金的美國銀行(Bank of America)周一透露,涉及EDD詐騙的金額估計高達20億元。

根據洛杉磯時報報導,美國銀行周一致函回覆59名加州議員,連署就EDD失業金發放問題的查詢,信中表明美國銀行至今已發現有64萬個帳號涉及可疑活動,認為應該被調查來決定是否為假帳號,與是否要將其關閉。

美國銀行從EDD取得合約,專門發放失業金福利的現金轉帳卡,加州自疫情爆發以來,共發放了1100億疫情失業援助金。

美國銀行表示,有些帳號使用的名字是嬰兒、兒童、百歲人瑞,或是並不連續住加州的居民。

美國銀行指出,可疑帳號中,發現有76,000張失業金轉帳卡發給了跟加州並無接壤州分的居民,這些人是否真的在加州工作令人懷疑,也有一個地址發送多張失業金轉帳卡,目前銀行已經將345,000個現金轉帳卡的帳號凍結。

對此州長和EDD方面都尚未對美國銀行的估算做出回應,納稅人權益組織則表示憤怒,認為EDD應該要有控制機制,而非隨意讓人領取現金。

