隨著美國最快於本月開始新冠病毒疫苗接種工作,CVS Health也宣佈正在招聘成千上萬藥劑師和護士。

全美藥房連鎖店CVS表示,凡是藥房實習生、註冊藥劑師和護士都可以申請新職位,而且加入長期護理機構,疫苗注射團隊的員工還將有額外工資,Hero Pay.

CVS從今年3月至今,已招聘半職、全職和臨時工,大約76,000人,設立超過4千個Drive-thru檢測站。

一旦疫苗上市,CVS將加入疫苗接種團隊,為數百萬美國人接種。

政府資料顯示,如果Pfizer的新冠病毒疫苗本週四能獲得聯邦食品及藥物管理局(FDA)批准,預計第一批疫苗將於12月15號運送到全美各地。

