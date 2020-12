紐時指中國散播假消息掩蓋新冠病毒源頭

【KTSF 吳宇斌報道】

紐約時報周一指,中國散播假消息以掩蓋新冠狀病毒大流行的源頭,借西方科學家之名,亂指新冠狀病毒的來源,令當事的一名德國科學家感到驚訝,駁斥中國的說法。

紐約時報的報導指,最新被中國政治宣傳利用的是德國Halle市生物安全研究所的科學家Alexander Kekule,中國官媒近日來斷章取義地引用Kekule的研究,指新型肺炎大流行開始於意大利,而不是中國。

但Kekule一再表示,他相信沙士二型冠狀病毒出自中國,他因此對媒體表示,中國的說法純粹是政治宣傳。

紐約時報的報導指出,中國面對全球的憤怒,於是試圖改寫大流行病的論調,將病毒的源頭推向外國。

近日來中國官員又說,進口的包裝食品在最初時將病毒帶進中國,有中國科學家發表文章指,疫情大流行可能從印度開始,而中國官媒就發布虛假消息,扭曲外國專家,包括Kekule及世衛官員在內所講,指他們說新冠狀病毒來自中國以外的地方。

紐約時報的報導也指出,中國近年來擴大對世界衛生組織的影響,在世衛開始調查病毒如何從動物傳染人類的時候,中共似是很想將水搞混,委任中國的科學家領導調查的關鍵部分,緊密控制有關的工作。

