紐時指中國散播假消息掩蓋新冠病毒源頭

【KTSF 吳宇斌報道】

紐約時報周一指，中國散播假消息以掩蓋新冠狀病毒大流行的源頭，借西方科學家之名，亂指新冠狀病毒的來源，令當事的一名德國科學家感到驚訝，駁斥中國的說法。

紐約時報的報導指，最新被中國政治宣傳利用的是德國Halle市生物安全研究所的科學家Alexander Kekule，中國官媒近日來斷章取義地引用Kekule的研究，指新型肺炎大流行開始於意大利，而不是中國。

但Kekule一再表示，他相信沙士二型冠狀病毒出自中國，他因此對媒體表示，中國的說法純粹是政治宣傳。

紐約時報的報導指出，中國面對全球的憤怒，於是試圖改寫大流行病的論調，將病毒的源頭推向外國。

近日來中國官員又說，進口的包裝食品在最初時將病毒帶進中國，有中國科學家發表文章指，疫情大流行可能從印度開始，而中國官媒就發布虛假消息，扭曲外國專家，包括Kekule及世衛官員在內所講，指他們說新冠狀病毒來自中國以外的地方。

紐約時報的報導也指出，中國近年來擴大對世界衛生組織的影響，在世衛開始調查病毒如何從動物傳染人類的時候，中共似是很想將水搞混，委任中國的科學家領導調查的關鍵部分，緊密控制有關的工作。

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