加州眾議員邱信福提法案為租客建立租金減免計劃（視頻）

【KTSF 陳嘉琪報道】

加州參、眾兩院新一屆的會期周一展開,代表舊金山的州眾議員邱信福提出兩項新法案,延長禁止逼遷租客的命令,並為租客建立一個租金減免計劃。

現有的法案AB 3088在今年8月31日正式生效,將於明年2月1日到期,保障一些受疫情影響而面對財政困難的租客,在法案生效期間,不會因為欠租而被逼遷。

丘信福提出的第一項新法案,規定在今年9月1日至明年1月31日期間,租客若能在欠交的租金上最少支付25%,在法案生效期間就不會被逼遷,至於剩餘未繳交的租金,會被轉化為民事債務,業主可以在法案失效後,即是明年2月1日起循民事途徑向租客追討。

邱信福表示,疫情加劇,新一輪的居家令剛剛實施,租客亦需要進一步的援助,他提出的新法案,與現有的法案基本一樣,旨在將逼遷禁令延長至明年年底,如果租客在今年9月至明年年底之間,交不出至少25%的欠租,業主最快可以在2022年1月1日起逼遷租客。

不過,邱信福指出,雖然暫時保護租客不被逼遷,但同時這些租客因為欠租而面臨龐大債務,因此他推出第二項法案,要求州府以增設租金減免計劃為目標,制定協助租客的框架,租金減免計劃仍處於初步階段,要遲一步才知道撥款來源。

這兩項法案預計明年才會在州府的委員會中討論。

(Copyright 2020 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。