加州州長紐森委任舊金山衛生總監Tomas Aragon醫生出任加州公共衛生局局長。

61歲的Aragon醫生是舊金山衛生總監兼人口衛生部門的總監,他畢業於哈佛大學醫學院,兼取得柏克萊加大公共衛生博士學位。

今年3月疫情開始期間,Aragon醫生致力制定以及推行衛生指引,預料他將於明年1月出任州公共衛生局局長。

今年8月,州府出現技術故障導致各地疫情個案被低估,時任州衛生局長Sonia Angell辭職。

加州公共衛生局隸屬州衛生部負責推行衛生政策,以及對付傳染病,這個職位需要州參議院確認,年薪是275,650元。

