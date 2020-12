【KTSF】

加州新一屆州議會周一展開,代表南灣地區加州第25區州眾議員李天明(Alex Lee)宣誓就職,一上任隨即提出任內的第一項法案。

25歲的李天明是州議會有史以來最年輕的議員,他上任後提出AB20法案,又稱為乾淨資金法案(Clean Money Act),建議在選舉當中杜絕企業特殊利益的資金。

李天明指出,每年選舉都會有大批企業投入巨額資金,捐助不同的競選陣營,光是2020年在加州的選舉,企業資金就高達7.85億美元,許多候選人為了想勝選,迫於經濟壓力,只好接受來自企業的捐助,這項法案就是要杜絕特殊利益企業裡用金錢來干預選舉。

