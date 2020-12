【有線新聞】

美國制裁14個中國人大常委會副委員長,回應香港問題。

被列入制裁名單的包括蔡達峰、曹建明、陳竺、白瑪赤林、丁仲禮、郝明金、艾力更依明巴海、吉炳軒、沈躍躍、萬鄂湘、王晨、王東明、武維華和張春賢,禁止他們進入美國,凍結他們在美國的資產,禁止美國人與他們進行財產交易。

今次是美國財政部第三次就香港問題實施制裁,至今有29名中港官員被列入名單。

(Copyright 2020 i-CABLE. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。