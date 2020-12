美國疫情增長驚人 12月首5天百萬人染疫

【KTSF】

美國的疫情再次創下驚人的數據,單在12月的首5天,就錄得約100萬宗新確診個案,對比今年年初疫情爆發初期,當時是過了近100天,全美才錄得100萬宗新症,不過有專家指出,感恩節假期過後,對疫情的影響仍然未浮現。

根據Johns Hopkins大學的最新統計數據,12月剛過去5天就錄得100萬宗新症,白宮主管疫苗研發的專家表示,疫情肆虐全美,每名民眾都要做好本分。

美國正準備開始分發兩種新冠病毒疫苗給市民接種,預計本星期四在FDA的會議上,會得到委員的緊急審批後進行。

專家指出,雖然疫情因為疫苗出現曙光,但疫苗要普及,很可能要等到明年5或6月,呼籲民眾繼續嚴格採取衛生指引。

全美的確診個案突破1450萬宗,超過281,000人死亡,白宮抗疫小組專家之一Deborah Birx醫生擔心數字會繼續上升。

她表示,感恩節的聚會會導致另一波更嚴重的疫情,預計影響將於本星期或下星期逐漸顯露出來,並提醒民眾不能再用過感恩節的態度來過聖誕節,每個人都要認真抗疫。

最新的數據顯示,過去4天,全美有超過10萬人感染新冠病毒而住院,而在加州, 部分縣市周日晚起實施居家令,約有3300萬居民受到影響,這些地區一般是因為深切治療部的床位只剩下15%或以下的空缺。

