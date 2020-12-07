美國疫情增長驚人 12月首5天百萬人染疫

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美國的疫情再次創下驚人的數據，單在12月的首5天，就錄得約100萬宗新確診個案，對比今年年初疫情爆發初期，當時是過了近100天，全美才錄得100萬宗新症，不過有專家指出，感恩節假期過後，對疫情的影響仍然未浮現。

根據Johns Hopkins大學的最新統計數據，12月剛過去5天就錄得100萬宗新症，白宮主管疫苗研發的專家表示，疫情肆虐全美，每名民眾都要做好本分。

美國正準備開始分發兩種新冠病毒疫苗給市民接種，預計本星期四在FDA的會議上，會得到委員的緊急審批後進行。

專家指出，雖然疫情因為疫苗出現曙光，但疫苗要普及，很可能要等到明年5或6月，呼籲民眾繼續嚴格採取衛生指引。

全美的確診個案突破1450萬宗，超過281,000人死亡，白宮抗疫小組專家之一Deborah Birx醫生擔心數字會繼續上升。

她表示，感恩節的聚會會導致另一波更嚴重的疫情，預計影響將於本星期或下星期逐漸顯露出來，並提醒民眾不能再用過感恩節的態度來過聖誕節，每個人都要認真抗疫。

最新的數據顯示，過去4天，全美有超過10萬人感染新冠病毒而住院，而在加州， 部分縣市周日晚起實施居家令，約有3300萬居民受到影響，這些地區一般是因為深切治療部的床位只剩下15%或以下的空缺。

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