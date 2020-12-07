美國駐華人員頭痛症狀相信由微波能量造成

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美國一份研究報告指，早前派駐於中國及古巴的人員，出現頭痛等不明症狀，很大可能是由微波能量引起。據報有俄羅斯微波武器計劃人員，事發時曾於附近出沒。俄羅斯否認涉案。國務院稱會繼續調查。

美國駐廣州總領事館職員倫齊2017年聽到異常聲音後，持續有頭痛、閲讀困難等症狀，記憶力和睡眠亦出現問題，診斷懷疑是大腦損傷。

其經歷不是單一個案。美國派駐於古巴多個外交和情報人員，早於2016年亦有類似情況。

國務院委託國家科學院調查，周六發表報告。相信大部分人的症狀，最大機會由通稱為「微波能量」的「定向脈衝射頻能量」造成。而非早前推斷的熱帶或心理病。與早前調查指，聲波僅掩飾攻擊的手段吻合。

報告指，出現症狀的人員，遭受的壓力大多來自同一方向，或身處於房間同一位置。雖然報告未有明言能量來源，以及是否屬刻意攻擊，但就強調關注微波能量遭惡意利用，必須找出應對方法，又指蘇聯曾進行同類研究。

全國廣播公司引述消息報道，中央情報局人員以電話定位數據，發現有從事微波武器計劃的俄羅斯情報人員，於美國人員出現症狀期間，出現在同一城市，但不足以作任何定論。俄羅斯否認同事件有關。

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