美國駐華人員頭痛症狀相信由微波能量造成

美國一份研究報告指,早前派駐於中國及古巴的人員,出現頭痛等不明症狀,很大可能是由微波能量引起。據報有俄羅斯微波武器計劃人員,事發時曾於附近出沒。俄羅斯否認涉案。國務院稱會繼續調查。

美國駐廣州總領事館職員倫齊2017年聽到異常聲音後,持續有頭痛、閲讀困難等症狀,記憶力和睡眠亦出現問題,診斷懷疑是大腦損傷。

其經歷不是單一個案。美國派駐於古巴多個外交和情報人員,早於2016年亦有類似情況。

國務院委託國家科學院調查,周六發表報告。相信大部分人的症狀,最大機會由通稱為「微波能量」的「定向脈衝射頻能量」造成。而非早前推斷的熱帶或心理病。與早前調查指,聲波僅掩飾攻擊的手段吻合。

報告指,出現症狀的人員,遭受的壓力大多來自同一方向,或身處於房間同一位置。雖然報告未有明言能量來源,以及是否屬刻意攻擊,但就強調關注微波能量遭惡意利用,必須找出應對方法,又指蘇聯曾進行同類研究。

全國廣播公司引述消息報道,中央情報局人員以電話定位數據,發現有從事微波武器計劃的俄羅斯情報人員,於美國人員出現症狀期間,出現在同一城市,但不足以作任何定論。俄羅斯否認同事件有關。

