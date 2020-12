美國中止5個中美交流計劃 指是中共軟性宣傳工具

【有線新聞】

美國中止5個中美交流計劃,其中一個涉及香港,指這5個交流計劃由中國政府全額資助,是中共的軟性宣傳工具,同時對中共中央統戰部官員,實施簽證限制。

下月中結束任期的特朗普政府,近日頻頻對中國出手。國務院最新宣布,中止這5個中美交流計劃,當中包括「香港教育與文化計劃」,全部都是根據1961年的,《相互教育和文化交流法》成立。

國務院指,根據這條法案成立交流計劃,原意是以互惠原則,容許政府僱員由外國政府資助出行。但這5個計劃均由中國政府全額資助及經營,精心設計給中國官員、而非人民參與,是中共的軟性宣傳工具。

美方強調,歡迎與中國官員及人民,互惠、公平地舉行文化交流,但這類單向計劃並非對雙方都有利。國務院另外一份聲明,針對中共中央統戰部,指統戰部資助及支援海外組織,散播政治宣傳,採取「起底」及肢體暴力等方式,威懾、欺壓反對北京政府的人,包括學者、企業及民間團體,還有在海外的維族、藏族人士,宣布向參與這些統戰部活動的中方黨、政或相關人士,實施簽證限制,但未有交代具體措施。

美國國務卿蓬佩奧強調,會繼續實施簽證限制,以表明美國不歡迎這些違反國際法的人,呼籲中國停止打壓表達自由。

