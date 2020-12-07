美國中止5個中美交流計劃 指是中共軟性宣傳工具

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美國中止5個中美交流計劃，其中一個涉及香港，指這5個交流計劃由中國政府全額資助，是中共的軟性宣傳工具，同時對中共中央統戰部官員，實施簽證限制。

下月中結束任期的特朗普政府，近日頻頻對中國出手。國務院最新宣布，中止這5個中美交流計劃，當中包括「香港教育與文化計劃」，全部都是根據1961年的，《相互教育和文化交流法》成立。

國務院指，根據這條法案成立交流計劃，原意是以互惠原則，容許政府僱員由外國政府資助出行。但這5個計劃均由中國政府全額資助及經營，精心設計給中國官員、而非人民參與，是中共的軟性宣傳工具。

美方強調，歡迎與中國官員及人民，互惠、公平地舉行文化交流，但這類單向計劃並非對雙方都有利。國務院另外一份聲明，針對中共中央統戰部，指統戰部資助及支援海外組織，散播政治宣傳，採取「起底」及肢體暴力等方式，威懾、欺壓反對北京政府的人，包括學者、企業及民間團體，還有在海外的維族、藏族人士，宣布向參與這些統戰部活動的中方黨、政或相關人士，實施簽證限制，但未有交代具體措施。

美國國務卿蓬佩奧強調，會繼續實施簽證限制，以表明美國不歡迎這些違反國際法的人，呼籲中國停止打壓表達自由。

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