據報特朗普續尋求喬治亞州推翻大選結果

特朗普總統繼續尋求挑戰喬治亞州的大選結果,再要求核對郵遞選票簽名,又據報致電共和黨籍的州長,要求召開州議會特別會議,任命支持他的選舉人,但被拒絕。

特朗普到喬治亞州,為該州2名聯邦參議院候選人拉票,呼籲選民盡快投票,稱是避免再被民主黨操控選舉。

特朗普說:「他們作弊並操縱總統大選,但我們仍有機會贏,他們正意圖再操控這次選舉 。」

特朗普在這場大選後首場大型集會,投訴對選舉的各種不滿,包括批評共和黨籍的喬治亞州州長亦不幫忙。

特朗普說:「核對簽名吧,怎麼回事?他們不斷重點一樣的選票。我就說,不用點算了。核對那些簽名,看看跟2年前、4年前、6年前的是否一樣。」

傳媒報道,特朗普出席集會前數小時,致電喬治亞州州長肯普,要求對方召開州議會特別會議,任命支持他的選舉人,意圖推翻民主黨拜登在該州的勝選結果,但被拒絕。

特朗普其後在Twitter發文,指只要肯普或州務卿同意,核對郵遞選票的簽名,他便可輕易贏佐治亞州,質疑這兩名共和黨人為何不肯。

肯普留言回應稱,他已3次公開要求這樣做,回復公眾信心,確保只有合法選票才獲計算。事實上,肯普沒權下令核對簽名,州務卿才能決定。

