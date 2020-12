消息指參眾兩院將考慮折衷撥款法案避免政府停擺

【KTSF 張麗月報導】

消息透露,國會參眾兩院本星期將會考慮一項為期一個星期的臨時折衷撥款法案,以便議員有時間可以繼續討論應對疫情的紓困方案,以及撥款開支法案,以避免聯邦政府停擺。

聯邦撥款法案將於本星期屆滿,眾議長普洛西和參議院共和黨領袖麥康尼,都希望將疫情紓困方案附加在1.4萬億元的聯邦開支法案裡面,由於有關的談判仍未達成協議,因此眾議院定在本星期三表決一項臨時撥款決議案,以便容許雙方可以有多一星期時間去達成協議,而聯邦政府也毋需停擺。

白宮經濟顧問庫德洛接受媒體訪問時表示,疫情紓困談判循正確方向走,府會之間也更加接近達成協議。

美國商會就發送備忘錄給國會,提醒說如果不及時推出紓困救助,就可能會出現「雙跌衰退」的風險,即經濟衰退後出現短暫復甦,然後再次陷入衰退,到時就會令更多小商業關閉,以及數以百萬計的人處於無助。

多項疫情緊急救助計劃,包括額外的失業金以及租客迫遷的延期償付期限本月底就屆滿,消息指出,今次的紓困方案將不會包含派錢,而兩黨最大的分歧在於紓困救助的規模。

