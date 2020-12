前香港立法會議員許智峯家人滙豐戶口解凍再被封

【有線新聞】

正在流亡的前香港立法會議員許智峯家人在滙豐的戶口一度解凍後,再被凍結。警方指,許智峯涉嫌挪用眾籌的85萬元款項,並利用家人戶口處理,因此要凍結相關戶口,又指許智峯潛逃後的言行涉嫌觸犯《港區國安法》。

身在英國的許智峯,星期六稱自己、太太及父母在香港的最少五個滙豐、恒生和中銀戶口被凍結,聲稱涉及數百萬存款。他披露當日家人的戶口可用結餘顯示為零,不能提款、轉賬。

到星期日晚,許智峯在Facebook透露家人的滙豐戶口全部獲解凍,自己在滙豐的個人戶口亦被部分解凍,又指家人基於對匯豐徹底不信任,已經立即將錢轉走。

翌日再有消息傳出,滙豐、恆生和中國銀行再收到警方指示,要凍結許智峯個人、妻子及父母的戶口。許智峯證實家人戶口一度解凍後,再次凍結。

警方解釋凍結戶口是懷疑涉及「洗黑錢」,國家安全處高級警司李桂華說:「我們發覺他有很大的嫌疑,挪用了一筆錢,是85萬元,是透過他自己的戶口、透過其他人的戶口去處理這個得益。其實我們不是針對家人,他的錢的流向是經過這些戶口去處理,這是屬於可疑的戶口。實不相暪,如果他不是有潛逃的風險的話,其實我們可以繼續調查。但如果他有潛逃的話,身為一個盡責的執法者,我們應該是盡快保存了這些情況,讓我們日後檢控之用。」

他指凍結戶口與國安法無關,但許智峯離港後的言行已經涉嫌勾結外國,危害國家安全。李桂華說:「例如他說要聯繫其他地方,請求其他外國地方繼續做某些動作,或者他將要和其他人去擴展國際線,是有一個表面的證據,看到他已經干犯(港區國安法)29條。」

至於為什麽許智峯指凍結款項一度高達數百萬,不只警方說的85萬?為何凍完、解凍、又再凍結?李桂華就說沒有資料。

