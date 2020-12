舊金山等兩縣率先實施居家令 餐廳嘆生意更難做

【KTSF】

舊金山、南灣Santa Clara縣及東灣Contra Costa縣周日晚率先實施居家令,在舊金山,有市民趕在戶外用餐禁止前再到餐廳用餐,有餐廳表示,新一輪的居家令只容許外賣,令生意更難做。

加州周六新增超過25,000宗新症,累計超過131萬宗,住院人數有近9,500人,約4分之1在深切治療部。

位於舊金山金融區一間餐廳,戶外用餐區周六晚客滿,餐廳老闆認同州府的居家令,他指出,想減少傳播及住院人數,現在是時候作出行動。

州長紐森表示,灣區預計在12月中或月初,ICU的容量會跌破15%的水平,但灣區5個縣決定採取更進取的方案,先後在本星期提前實施居家令。

餐廳老闆預計,靠外賣及送餐,生意比去年同期會下跌至15%。

不少民眾亦趁這一天外出享受堂食的滋味,他們表示,再度實施居家令雖然令人困擾,但亦是保護大家的最好辦法。

除了任何形式的堂食要禁止外,個人護理服務、髮型屋、美甲店、電影院、遊樂場、博物館、酒莊及酒吧等全部要關閉。

只有零售店可以維持不多於20%的人數容量,東灣Alameda縣的居家令周一開始實施,北灣Marin縣就星期二開始。

