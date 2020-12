【KTSF 郭柟報導】

舊金山華埠將再開設臨時檢測站,費用全免,建議事先預約。

舊金山華埠花園角12月9日星期三早上10時至下午3時會再開設臨時檢測站,建議居民致電(628) 228-2828跟東華醫院預約時間,沒有預約人士請在下午1時至3時親身去到檢測站。

舊金山市府預計,可為400幾人做檢測,並會優先為華埠散房公寓住客、華裔長者或只講中文的家庭、在華埠商店工作的職員等。

(Copyright 2020 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。