南灣Palo Alto市警方正在調查一宗便利店劫案,警方正追緝涉案匪徒。

警方於周六晚10時40分接獲舉報,案發現場位於Colorado大街708號一間7-11便利店。

警方稱,男匪徒當時手持一瓶酒精飲品走到收銀櫃台,他把手伸入外套中,向店員聲稱有手槍,然後要求店員交出現金和他手上的手提電話。

店員聽從匪徒的指示將財物交出,匪徒得手後沿Colorado大街向東奔逃。

店員稱匪徒至少30歲,頭戴黑冷帽,黑色口罩, 口罩左方印有Raiders球隊的標誌,身穿深色衣服,藍色牛仔褲。

任何人如能提供消息,請聯邦Palo Alto市警方,電話: (650) 329-2413。

