突如其來的居家令,讓許多商家尤其是餐館措手不急,尤其是之前很多已經花錢在戶外堂食,現在只限制外送,有餐館考慮休業。

位於東灣Walnut Creek一間地中海飲食餐廳老闆說,外賣只佔收入的一成,如果再度關閉室內外堂食,現在很多餐館都在掙扎,是否乾脆就休業一個月,有髮廊店老闆也擔心,再度關閉,他的員工就會失業。

也有商家表示,他們對於再度居家令並不十分驚訝,只是來的太快,星期天開始執行,讓大家措手不及,老闆趕緊通知員工,讓大家有再次失業的心理準備,同樣的情況也發生在舊金山。

舊金山市長布里德London Breed說:「我並不想這樣做,我明白很多商業會因此要關門,這是很痛苦的決定。」

