特朗普私人律師朱利亞尼確診新型肺炎

特朗普總統的私人律師朱利亞尼確診新型肺炎,朱利亞尼沒病徵,表示自己感覺良好,相信很快會痊癒,據報他正留院治療。

朱利亞尼對上一次公開露面,是上周四到佐治亞州議會出席聽證會。這名特朗普私人律師近日穿州過省處理大選訴訟。

同一星期曾到亞利桑那州出席共和黨會議,又到密歇根州聽證會作供,除了在發言時沒戴口罩,又會脫下口罩與支持者合照、握手、擁抱。

朱利亞尼周日上午接受霍士新聞視像訪問,下午就傳出確診。特朗普在社交網站宣布朱利亞尼感染「中國病毒」,祝願對方早日康復,又指會與他繼續一同揭露今屆大選的腐敗。

朱利亞尼隨後在網上「報平安」,指自己感覺良好,受到良好照料,會很快痊癒。

朱利亞尼沒任何病徵,特朗普陣營表示朱利亞尼每次行程之前,都會先檢測兩次。報道指,76歲的朱利亞尼正於首都華盛頓的喬治城大學醫院留醫。

有出席聽證會的民主黨州議員批評,朱利亞尼為了幫助特朗普,將他人置身於感染風險中。

