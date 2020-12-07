喬州1月舉行聯邦參議員複選 亞裔選民成選舉關鍵（視頻）

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目前政治的焦點集中在1月喬治亞州的聯邦參議員選舉，兩黨的大款人物都前往喬治亞州拉票，包括特朗普總統週末去喬治亞州，根據統計，選舉中佔比例很小的亞裔選民成了參議員候選人拉票的對象，甚麼原因呢？

亞太裔組織活躍人士Stephanie Cho說：「我很高興的說發揮極大作用，我很驕傲地說，超過3萬的亞裔選民，是有史以來第一次。」

亞裔在喬治亞州選舉中所佔的份額很小，只佔2.5%，但成長率卻是其他族裔群體的總和7倍，這次民主黨以些微的12,000票，將喬治亞州由紅翻藍，很多人認為亞裔選票功不可沒。

當地的亞裔草根性組織家家戶戶拜訪亞裔選民，尤其是英文非母語的移民家庭，跟他們解釋選舉的重要性。

喬治亞州兩席參議院席位，共和民主兩黨候選人都沒獲得過半票數，州將在明年1月5日舉行複選，現在民主黨的參議員候選人也鎖定當地的華裔及韓裔選民，還找來楊澤安助選。

副總統彭斯周五為兩位共和黨候選人拉票，說要為特朗普而戰，參議院保衛戰。

特朗普也親自前往拉票，前總統奧巴馬也跟大家喊話，這不光只是為了喬治亞，也是為了全美國。

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