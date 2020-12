喬州1月舉行聯邦參議員複選 亞裔選民成選舉關鍵（視頻）

【KTSF】

目前政治的焦點集中在1月喬治亞州的聯邦參議員選舉,兩黨的大款人物都前往喬治亞州拉票,包括特朗普總統週末去喬治亞州,根據統計,選舉中佔比例很小的亞裔選民成了參議員候選人拉票的對象,甚麼原因呢?

亞太裔組織活躍人士Stephanie Cho說:「我很高興的說發揮極大作用,我很驕傲地說,超過3萬的亞裔選民,是有史以來第一次。」

亞裔在喬治亞州選舉中所佔的份額很小,只佔2.5%,但成長率卻是其他族裔群體的總和7倍,這次民主黨以些微的12,000票,將喬治亞州由紅翻藍,很多人認為亞裔選票功不可沒。

當地的亞裔草根性組織家家戶戶拜訪亞裔選民,尤其是英文非母語的移民家庭,跟他們解釋選舉的重要性。

喬治亞州兩席參議院席位,共和民主兩黨候選人都沒獲得過半票數,州將在明年1月5日舉行複選,現在民主黨的參議員候選人也鎖定當地的華裔及韓裔選民,還找來楊澤安助選。

副總統彭斯周五為兩位共和黨候選人拉票,說要為特朗普而戰,參議院保衛戰。

特朗普也親自前往拉票,前總統奧巴馬也跟大家喊話,這不光只是為了喬治亞,也是為了全美國。

