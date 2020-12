EDD通過美國銀行發失業金 有民眾發現儲值卡被盜用（視頻）

【KTSF 歐志洲報導】

新冠病毒疫情導致許多人失業,加州勞工及發展部門(EDD)處理民眾申領失業金的申請,但被發現有監獄囚犯涉嫌申領失業金,EDD發出了多達4億元,而更有真正失業的民眾在被派發失業金之後,發現儲值卡裡面的錢被人盜用。

在EDD和美國銀行的合約下,美國銀行給失業人士發失業金的方式,是通過儲值卡或支票,保安業專家表示,沒有晶片的儲值卡,裡頭的錢容易被盜竊。

KPIX新聞台在報導了這類盜竊活動之後,就有75人聯絡採訪組,聲稱自己是受害人,一般損失上千元,一些受害人必須聯絡美國銀行和EDD,他們質疑為什麼不能把派發的失業金,直接存入失業人士的銀行戶口。

加州眾議員Lorena Gonzalez表示,EDD應該研究如何解決問題,Gonzalez指,在研究了EDD和美國銀行的合約之後,發現合約中並沒有列明失業金只能用目前的兩種方式派發。

Gonzalez表示,將動議立法規定銀行必須提供選項,讓失業紓困金直接存入個人銀行戶口,全國只有3個州沒有這樣的選項,加州是其中之一。

