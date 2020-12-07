EDD通過美國銀行發失業金 有民眾發現儲值卡被盜用（視頻）



【KTSF 歐志洲報導】

新冠病毒疫情導致許多人失業，加州勞工及發展部門（EDD）處理民眾申領失業金的申請，但被發現有監獄囚犯涉嫌申領失業金，EDD發出了多達4億元，而更有真正失業的民眾在被派發失業金之後，發現儲值卡裡面的錢被人盜用。

在EDD和美國銀行的合約下，美國銀行給失業人士發失業金的方式，是通過儲值卡或支票，保安業專家表示，沒有晶片的儲值卡，裡頭的錢容易被盜竊。

KPIX新聞台在報導了這類盜竊活動之後，就有75人聯絡採訪組，聲稱自己是受害人，一般損失上千元，一些受害人必須聯絡美國銀行和EDD，他們質疑為什麼不能把派發的失業金，直接存入失業人士的銀行戶口。

加州眾議員Lorena Gonzalez表示，EDD應該研究如何解決問題，Gonzalez指，在研究了EDD和美國銀行的合約之後，發現合約中並沒有列明失業金只能用目前的兩種方式派發。

Gonzalez表示，將動議立法規定銀行必須提供選項，讓失業紓困金直接存入個人銀行戶口，全國只有3個州沒有這樣的選項，加州是其中之一。

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