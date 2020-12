王毅就改善中美關係提出5項建議

【有線新聞】

中國外長王毅表示,中美關係正處於關鍵歷史時刻,就改善兩國關係提出5項建議,包括加強對話、合作、端正戰略認知、管控矛盾和剷除假消息。

王毅在北京出席與美中貿易全國委員會董事會代表團的視像會議。他引述中國國家主席習近平早前向美國總統當選人拜登發送的賀電作引子,提出爭取下一階段中美關係重啟對話、重回正軌、重建互信。

王毅表示,中美關係當前正處於關鍵的歷史時刻。就推動兩國關係健康穩定發展,提出5項建議,建議包括加強溝通對話,展開涵蓋任何問題的各層級對話。又提出在疫情、經濟、氣候變化,三方面的應對,作為合作的切入點,拓展互利合作。

他形容近年中美關係陷入建交以來最嚴峻局面,歸咎美國一些人的冷戰思維和偏見,強調要端正戰略認知,期待並相信美國對華政策,遲早會回歸客觀理性。

他指兩國應管控矛盾分歧,尊重彼此文化、核心利益、制度。最後一項建議是要改善民意氛圍,雙方應支持國內立法機構及各界交流,剷除假消息。

王毅表示,經貿合作始終是中美兩國關係的「壓艙石」。未來中美關係何去何從,有待於美方作出正確抉擇,取決於雙方共同努力。

王毅7月時亦就推動中美關係重回正軌,提出類似的3項建議,當時同樣強調加強雙方對話合作。

