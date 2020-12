【KTSF】

聯邦疾控中心(CDC)周五警告,美國已進入高度傳播的階段,建議民眾在家裡以外的所有室內場所都要戴口罩,進行戶外活動時,若未能保持6呎距離也要戴口罩。

CDC也指出,如果家裡有人確診,或是密切接觸者,又或者有非同住的家人到訪,在家裡也要戴口罩。

CDC表示,戴口罩很重要,因為約一半的疫情傳播都是無病徵的隱形病人傳播,戴口罩之外,還要保持社交距離;避免到非必要的室內地方,和人多擠迫的戶外地方;增加檢測;隔離確診者和密切接觸者;延遲外遊;增加空氣流通和勤洗手等等。

有衛生專家指出,八成的病例發生在5個場所,分別是餐館、酒吧、咖啡館、酒店以及宗教崇拜場所。

(Copyright 2020 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。