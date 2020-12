加州亞太裔立法黨團有新主席上任（視頻）

【KTSF 古琳嘉報導】

新一屆加州州議會即將在下周一展開任期,關注亞太裔社區權益的加州亞太裔立法黨團也將有新主席上任。

加州亞太裔立法黨團主席邱信福即將卸任,他回顧過去兩年任期推動的成果。

邱信福說:「從預算來看,我們擴大健保計畫,納入數百萬個無證成人及長者移民,同時擴大給移民家庭,尤其是工薪家庭現在合資格申領稅務扣抵(tax credit),我們也做到歷史性的大投資,在加州人口普查的努力,要讓所有多元社區被計算,耗資1.87億元,而且史上頭一遭有亞太裔委員會獲得撥款,就能從委員會的部分有專人和我們亞太裔黨團一起推動亞太裔關注的議題。」

醫生出身,代表沙加緬度的民主黨籍州參議員潘君達(Richard Pan)將在下週一正式接任,加州亞太裔立法黨團主席。

他稱許州長紐森周五任命亞裔女性Angie Wei擔任州長辦公室立法主任,加上更多亞太裔議員加入,相信未來有助於黨團的運作。

潘君達說:「這位與我們合作的州長辦公室代表是一名亞太裔女性,我也要點出上次選舉一位亞太裔候選人將加入我們行列,Dave Min(州參議員當選人),而上次選舉亞太裔選民投票人數也創紀錄,我想這都說明,我們社區理解了參與政治領域何其重要,以及這些政策會影響我們社區的重要性。」

另外,這個由十多位亞太裔州議員組成的加州亞太裔立法黨團,周五發函給拜登交接團隊,支持兩名亞裔爭取入閣,建議由現任加州交通局局長David Kim擔任聯邦運輸部長,和現任勞工和職場發展局局長Julie Su擔任聯邦勞工部長。

