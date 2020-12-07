拜登促國會盡快通過紓困方案 緩和疫情對經濟衝擊

【KTSF】

最新的就業報告指出，11月份的招聘明顯減少，加上疫情再起，拜登形容這個反映出經濟停滯不前，他因此催促國會盡快通過疫情紓困方案，以紓緩疫情帶來的衝擊。

面對疫情升溫，州和市政府紛紛暫停重開計劃，抗疫令也進一步收緊，拜登呼籲國會盡快通過紓困方案，否則經濟前景會很不堪。

他也表示，他不支持實施全國封鎖令，但他一旦接任總統，抗疫成為首要工作，將會要求民眾戴口罩100天。

不過他說，其中最大的挑戰是如何分發疫苗，他說雖然特朗普政府曾經提出一些分發疫苗的計劃，但仍有許多工作要做，特別是如何將疫苗分配給少數族裔社群。

他對於分發疫苗的程序仍未有詳細的具體建議方案，但他已經要求現時的白宮抗疫小組專家Anthony Fauci醫生留任，繼續幫手籌劃抗疫工作。

(Copyright 2020 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report.)

版權所有，不得轉載。