拜登促國會盡快通過紓困方案 緩和疫情對經濟衝擊

【KTSF】
最新的就業報告指出，11月份的招聘明顯減少，加上疫情再起，拜登形容這個反映出經濟停滯不前，他因此催促國會盡快通過疫情紓困方案，以紓緩疫情帶來的衝擊。
面對疫情升溫，州和市政府紛紛暫停重開計劃，抗疫令也進一步收緊，拜登呼籲國會盡快通過紓困方案，否則經濟前景會很不堪。
他也表示，他不支持實施全國封鎖令，但他一旦接任總統，抗疫成為首要工作，將會要求民眾戴口罩100天。
不過他說，其中最大的挑戰是如何分發疫苗，他說雖然特朗普政府曾經提出一些分發疫苗的計劃，但仍有許多工作要做，特別是如何將疫苗分配給少數族裔社群。
他對於分發疫苗的程序仍未有詳細的具體建議方案，但他已經要求現時的白宮抗疫小組專家Anthony Fauci醫生留任，繼續幫手籌劃抗疫工作。
(Copyright 2020 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report.)
版權所有，不得轉載。
Please follow and like us: