總統當選人拜登周一宣布提名加州司法部長Xavier Becerra出任聯邦衛生部長,如提名獲通過,Becerra將會成為首位拉美裔領導聯邦衛生部。

另外,拜登也提名哈佛大學傳染病專家Rochelle Walensky醫生領導聯邦疾控中心(CDC),同時宣布國家首席傳染病專家Anthony Fauci醫生將會擔當新的顧問角色。

Becerra曾是民主黨聯邦眾議員,他說任內曾協助通過可負擔健保法案,而在出任加州司法部長時,曾與多州聯手處理多宗挑戰奧巴馬健保的訴訟。

