灣區確診人數每日激增 深切治療部接近飽和

在灣區,隨著確診人數每日激增,各縣市亦預計對醫療資源的需求會越來越大,擔心深切治療部(ICU)的負荷很快接近飽和。

截至周六,灣區的ICU床位大約超過21%的空缺,在州府的標準上,仍然未算於危險的水平。

不過不少縣市越來越多確診者住院,逐漸邁向剩下15%ICU床位的警戒線,問題是,在病人需求增加時,哪一個縣仍然可以增加ICU的病床。

加州周六新增超過25,000宗確診,再創疫情爆發以來的單日新高,南灣Santa Clara縣報告,該縣的ICU的容量剩下16%,而東灣Contra Costa縣亦指出,過去幾星期,他們的住院人數多了一倍。

Santa Clara縣衛生局局長Sara Cody表示,知道很多個案是因為感恩節聚會而受感染,但這些情況仍未反映在現在的數字上,但從趨勢來看,這種大規模傳播的確有發生。

有衛生專家表示,ICU容量超過85%不算是罕見的情況,因此要求整個州分實施居家令或者會過於嚴格,並質疑居家令能否有效控制這一波的疫情,擔心居家令可能會對民眾的精神健康社會經濟造成打擊。

