灣區確診人數每日激增 深切治療部接近飽和

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在灣區，隨著確診人數每日激增，各縣市亦預計對醫療資源的需求會越來越大，擔心深切治療部（ICU）的負荷很快接近飽和。

截至周六，灣區的ICU床位大約超過21%的空缺，在州府的標準上，仍然未算於危險的水平。

不過不少縣市越來越多確診者住院，逐漸邁向剩下15%ICU床位的警戒線，問題是，在病人需求增加時，哪一個縣仍然可以增加ICU的病床。

加州周六新增超過25,000宗確診，再創疫情爆發以來的單日新高，南灣Santa Clara縣報告，該縣的ICU的容量剩下16%，而東灣Contra Costa縣亦指出，過去幾星期，他們的住院人數多了一倍。

Santa Clara縣衛生局局長Sara Cody表示，知道很多個案是因為感恩節聚會而受感染，但這些情況仍未反映在現在的數字上，但從趨勢來看，這種大規模傳播的確有發生。

有衛生專家表示，ICU容量超過85%不算是罕見的情況，因此要求整個州分實施居家令或者會過於嚴格，並質疑居家令能否有效控制這一波的疫情，擔心居家令可能會對民眾的精神健康社會經濟造成打擊。

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