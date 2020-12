加州推CA Notify應用程式 望借助科技減緩疫情擴散

【KTSF 萬若全報導】

加州州長紐森宣布,星期四開始,民眾可以手機下載CA Notify應用程式,希望借助科技減緩病毒傳播。

這項名為CA Notify的應用程式,是Google和蘋果推出,使用藍牙無線信號,來檢測兩部手機之間的距離是否在6英尺內至少15分鐘,CA Notify不會跟踪人們的身份或位置,會以保密方式通知用戶他們曾接觸的人已經確診。

紐森說:「我想提醒您,它是100%私有,100%安全,100%自願的,您可以選擇或選擇不這樣做,並且沒有跟踪數據,也沒有共享的位置數據。」

舉個例子,Alice跟Bob兩人在聊天,沒有保持社交距離,兩人都有下載CA Notify,兩人的手機藍芽接觸,他們的電話交換匿名密鑰(ananomous key),幾天之後,Alice確診新冠肺炎,收到衛生單位透過簡訊,發給她一個CA Notify代碼,在Alice的同意下,Bob或是其他的人就會接到CA Notify發出匿名警告,在過去14天曾經接觸過感染者。

這項技術之前已經在舊金山加大率先使用,包括首府華盛頓還有其他16州也使用,但是用的人很少。

在加州疫情方面,過去週末,加州新冠確診數字持續升高,光是一天就有24,735新病例,因新冠肺炎住院人數已經有一萬人,南加州以及San Joaquin Valley的加護病房飽和度分別只剩下10.9%和6.3%,灣區是25.7%,還沒有低於15%,不過已經有5個縣提前在周一開始實施居家抗疫令。

加州衛生部長Mark Ghaly說,感恩節的群聚及旅遊,導致的感染病例已經浮現。

有記者問紐森,有甚麼數據證明傳染源是來自餐館、髮廊或是修甲店,這些商業都花了錢購置防疫裝備,卻被下令停業,反觀大賣場還是人流不斷。

針對類似問題,記者提問多次,但紐森從沒有正面回答。

紐森說:「我星期五星期一都講過,我今天再說一遍,我對小商業深感同情,並致力加碼支持小商業,在這非常時期。」

