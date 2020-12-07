加州推CA Notify應用程式 望借助科技減緩疫情擴散

【KTSF 萬若全報導】

加州州長紐森宣布，星期四開始，民眾可以手機下載CA Notify應用程式，希望借助科技減緩病毒傳播。

這項名為CA Notify的應用程式，是Google和蘋果推出，使用藍牙無線信號，來檢測兩部手機之間的距離是否在6英尺內至少15分鐘，CA Notify不會跟踪人們的身份或位置，會以保密方式通知用戶他們曾接觸的人已經確診。

紐森說：「我想提醒您，它是100％私有，100％安全，100％自願的，您可以選擇或選擇不這樣做，並且沒有跟踪數據，也沒有共享的位置數據。」

舉個例子，Alice跟Bob兩人在聊天，沒有保持社交距離，兩人都有下載CA Notify，兩人的手機藍芽接觸，他們的電話交換匿名密鑰(ananomous key)，幾天之後，Alice確診新冠肺炎，收到衛生單位透過簡訊，發給她一個CA Notify代碼，在Alice的同意下，Bob或是其他的人就會接到CA Notify發出匿名警告，在過去14天曾經接觸過感染者。

這項技術之前已經在舊金山加大率先使用，包括首府華盛頓還有其他16州也使用，但是用的人很少。

在加州疫情方面，過去週末，加州新冠確診數字持續升高，光是一天就有24,735新病例，因新冠肺炎住院人數已經有一萬人，南加州以及San Joaquin Valley的加護病房飽和度分別只剩下10.9%和6.3%，灣區是25.7%，還沒有低於15%，不過已經有5個縣提前在周一開始實施居家抗疫令。

加州衛生部長Mark Ghaly說，感恩節的群聚及旅遊，導致的感染病例已經浮現。

有記者問紐森，有甚麼數據證明傳染源是來自餐館、髮廊或是修甲店，這些商業都花了錢購置防疫裝備，卻被下令停業，反觀大賣場還是人流不斷。

針對類似問題，記者提問多次，但紐森從沒有正面回答。

紐森說：「我星期五星期一都講過，我今天再說一遍，我對小商業深感同情，並致力加碼支持小商業，在這非常時期。」

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