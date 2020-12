影評：《半血緣兄弟》從父親的移民之路找笑料

【KTSF Sean Au 歐志洲 報導】

墨西哥一名男子必須和剛認識的同父異母弟弟展開一段歷程,揭露父親的移民路程。

1994年墨西哥的一個小鎮,Flavio 和Renato 父子倆形影不離 ,有著令人羨慕的父子關係。墨西哥貨幣貶值,經濟瀕臨崩潰,Flavio 必須跨過美墨兩國邊界,北上找賺錢機會,但Flavio 卻一去不復返。

多年後,成年的Renato 是一間飛行公司總裁。要結婚的前幾天,接到一通打自芝加哥的電話。原來父親就要病逝,把留在墨西哥的兒子叫來,是要兒子了解他拋棄墨西哥家庭的原因。這當然得不到Renato 的原諒,所以Flavio 要兒子和他同父異母的弟弟展開一段他設計的歷程。跟著線索,走過他走過的路。而正好弟弟Asher 是個夢想比腦袋大卻無所事事的人,兩個人的分別也就成了他們了解彼此的障礙。

兄弟倆一個認真嚴肅,一個只顧眼前玩樂 似乎完全沒有思考能力。電影從中製造許多笑料,但其中不少笑話也涉及人們對美國人的刻板印象。例如美國人肥胖的多,或對墨西哥人的認識,只在他們旅遊區中的滑索,近年來已經失去新鮮感。而弟弟的一系列舉動,雖然是要和哥哥的作對比,但卻過於造作。反而叫人對他的舉動不解,而感到不耐煩。

電影情節方面,父親經歷的人生痛苦的鏡頭不時出現。雖然給電影一些深度,但他之所以得以脫離苦海,也需要碰上一點運氣。而觀眾看完電影,或許也還會置問:父親其實還是可以不需要等到臨終前,才嘗試和兒子和解。

《半血緣兄弟 Half Brothers》結合夥伴電影和公路電影,兩個片種的特色。滿分五分中得三分,可以欣賞。

電影目前在灣區兩間汽車戲院上映:南灣聖荷西的Capitol Drive-in 和東灣Concord 市的Solano Drive-in。還有另外一間北灣戲院San Rafael 的Cinemark Northgate 戲院。

電影網頁:https://www.focusfeatures.com/half-brothers

(Copyright 2020 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。

“Half Brothers” trace their father’s immigration footsteps

“Screening Room” reviews “Half Brothers”

Rating: 3 out of 5 stars

Official movie website: https://www.focusfeatures.com/half-brothers