世界衛生組織(WHO)收緊戴口罩的指引。

世衛周三發出口罩更新指引,建議在衛生保健設施中,在通風不良的室內與人交談時,人人都戴口罩,包括12歲以上的人。

在戶外或通風良好的室內環境,如果與人的距離不足一米,即是3英尺的範圍,也應該戴口罩。

但世衛新指引不建議在進行強烈體力活動時戴口罩,尤其是哮喘患者。

此外,世衛也指出,透明的塑膠面罩不能阻擋飛沫傳播新冠狀病毒,聯邦疾病防控中心(CDC)也認為,塑膠面罩不能替代口罩。

衛生專家也提醒大家,布口罩每天用完後必須,以熱水及清潔劑清洗,千萬不要一個布口罩連用多日都不清洗。

