法國提出新冠疫苗捐贈計劃 助發展中國家高危社群優先接種

【KTSF 黃侯彬報道】

隨著英國成為世界上第一個國家批准Pfizer與BioNTech合作研發的新型肺炎疫苗上市,並在日內開始為高危人士接種,其他國家也紛紛制定出疫苗計劃,也有國家,比如法國,更提出一項疫苗捐贈計劃,幫助發展中國家的高危社群也有機會優先接種。

法國總統馬克龍周四以錄影方式,向聯合國大會首次舉行的新型肺炎問題特別會議提議成立一個疫苗捐贈機制,主要幫助發展中國家的高危社群,也有機會接種第一批疫苗。

他說不論疫苗從何而來,不論是某個國家或藥廠捐贈,都會按照世衛的建議,公平又有效分配。

他也強調,疫情造成巨大的人道問題,聯合國估計明年將會有2.35億人需要救助,世界必須確保人道救援到位。

德國總理默克爾也向大會指出,全人類都必須有公平的機會接種有效的疫苗。

默克爾說:「我們不要忘記,要持續克服大流行病,唯有全世界的人都能公平獲得有效的疫苗。」

默克爾呼籲國際組織努力協調以實現這個目標,她也提到ACT Accelerator加速獲得抗疫工具計劃,能夠提供一個全球性的平台,推動研發與分配藥物、診斷師和疫苗,她希望各國增加撥款給這個計劃。

在巴西聖保羅地區周四迎來第一批共600公升的中國疫苗,這批由中國Sinovac公司研發的新型肺炎疫苗,足以提供100萬劑量空運到巴西,在完成監管當局的審批程序後,疫苗將由當地政府管理的布坦坦研究所包裝後,分配到巴西全國。

聖保羅州當局預計,在本月底會有多600萬劑運,到1月中就有多4千萬劑。

巴西總統波索納羅質疑這些中國疫苗的效用,他為這個問題與聖保羅州長起了爭議,巴西聯邦政府在上個月因一名志願者死亡,而一度終止中國疫苗在巴西的臨床試驗,引發政治緊張,巴西目前還有幾隻疫苗正在臨床試驗中。

在美國,副總統彭斯周四在田納西州曼菲斯出席一個座談會,同場的還有CDC主任Robert Redfield、聯邦衛生部長阿扎爾,以及FedEx的主席FredSmith,他們討論聯邦政府將與FedEx合作分發疫苗。

彭斯說:「我們相信日內將開始分發數以千萬劑量的安全有效新冠疫苗給美國民眾。」

彭斯透露,聯邦政府的「極速行動」抗疫計劃,與FedEx及其他美國公司合作,在疫苗獲批出之後24小時內付運,令第一組美國人在24小時內接種。

CDC主任就指出,到時要看美國民眾是否想接種,因為過去多年來美國社會出現一種他稱為「疫苗異端」現象,就是不信任疫苗,他呼籲大家為己為人,努力克服這種想法。

Redfield說:「我有一事求你:發揮關鍵作用,未來日子幫助我們,在本國創造一個文化,相信疫苗,恢復對疫苗的信任疫苗是現代醫藥科學最重要的禮物。」

CDC主任也提醒大家,在等待疫苗期間繼續戴口罩、保持社交距離、勤洗手、盡量在戶外活動,以保護自己避免染疫。

(Copyright 2020 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。