再多4間中國企業被美國國防部列入黑名單。

中芯國際、中國海洋石油、中國建設科技及中國國際工程諮詢,被最新列入美國國防部解放軍相關企業名單,根據上月底的總統行政命令,明年1月11日開市起,美國人將禁止投資名單上的公司。

在北京,外交部重申反對立場,要求美方停止濫用國家力量,泛化國家安全的概念,來打壓外國企業的錯誤做法。

