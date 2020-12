【有線新聞】

美國國家情報總監拉特克利夫指,中國是對美頭號威脅。

拉特克利夫在《華爾街日報》撰文,他指要告訴美國人,中國既是對美國的最大威脅,也是自二戰後對全球民主、自由的最大威脅。

拉特克利夫又指,情報清晰顯示,北京意圖在軍事、經濟及科技上,支配美國及全世界。中方許多主要公共計劃、還有主要企業,均只是掩飾中國共產黨活動的幌子。

拉特克利夫又透露,已把850億美元情報工作年度預算的部分,調撥去聚焦中國。

