美國新型肺炎疫情持續惡化 染疫及死亡人數續創新高

【KTSF 江良慧報導】

美國的新型肺炎個案累計到周四突破1400萬宗，周三有超過2800人死亡，是單日死亡人數的新紀錄，住院人數也超過10萬。

Jorge Rodriguez醫生說：「我們正處於颶風吹襲時的浪潮最高峰。」

周三全國新症突破20萬，超過10萬人要因此入院，而在周三一天內就有超過2,800人染疫去世，這個新紀錄預計很快會再被打破。

前巴爾的摩衛生局長Leana Wen醫生說：「我非常害怕但也很焦急，想知未來幾個星期會怎樣。」

很多醫院已經到達臨界點，堪薩斯州州長Laura Kelly說：「目前ICU加護病床數是零，在我們州西南部。」

而且不單止是堪薩斯州，明尼蘇達州大傳染病研究政策中心總監Michael Osterholm說：「全國有更多醫院頻臨不能提供這些護理，到時死亡數字便會真的上升。」

CDC疾控中心預計，到這個月26日，美國的死亡人數可能高達329,000。

內布拉斯加大學醫療中心公共衛生學院院長Ali Khan說：「我們不該預期有什麼不同，當我們一遍又一遍做同樣的事。」

洛杉磯市長Eric Garcetti就敦促市民合作：「是時候窩在家中，是時候要取消所有事情，若非必要的事就不要做。」

不過德州Austin市長Steve Adler就因此要公開道歉：「我知道以我的位置，我需要發出更清晰的訊息。」

市長Adler無視自己叫人不要出行的建議，在11月去了墨西哥，他說：「我很抱歉去了旅行 是判斷失誤。」

抗疫9個多月，不少美國人都感到疲倦和沮喪，數以百計的市民周三晚冒著寒冷天氣，在Slaten Island支持一間拒絕遵守抗疫措施而被當局強行關閉的Mac’s Public House酒吧。

酒吧東主Kevin McAlarney說：「我只是要養家糊口。」

不過疫苗已經在望，Operation Warp Speed總監Moncef Slaoui說：「到2月底，我們將有可能為一億人接種。」

獲得批准的話，首劑疫苗可以在兩星期內運送到美國，現在的工作是要令美國人信任新的疫苗。

前總統奧巴馬說：「我最後可能會在電視上接種，或者拍攝下來讓大眾知道，我相信這科學。」

另外兩名前總統克林頓和小布殊都證實，會公開接種疫苗，以提高公眾的信心，反而現任總統就繼續無視疫情擴散。

(Copyright 2020 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report.)

版權所有，不得轉載。