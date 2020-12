美國新型肺炎疫情持續惡化 染疫及死亡人數續創新高

【KTSF 江良慧報導】

美國的新型肺炎個案累計到周四突破1400萬宗,周三有超過2800人死亡,是單日死亡人數的新紀錄,住院人數也超過10萬。

Jorge Rodriguez醫生說:「我們正處於颶風吹襲時的浪潮最高峰。」

周三全國新症突破20萬,超過10萬人要因此入院,而在周三一天內就有超過2,800人染疫去世,這個新紀錄預計很快會再被打破。

前巴爾的摩衛生局長Leana Wen醫生說:「我非常害怕但也很焦急,想知未來幾個星期會怎樣。」

很多醫院已經到達臨界點,堪薩斯州州長Laura Kelly說:「目前ICU加護病床數是零,在我們州西南部。」

而且不單止是堪薩斯州,明尼蘇達州大傳染病研究政策中心總監Michael Osterholm說:「全國有更多醫院頻臨不能提供這些護理,到時死亡數字便會真的上升。」

CDC疾控中心預計,到這個月26日,美國的死亡人數可能高達329,000。

內布拉斯加大學醫療中心公共衛生學院院長Ali Khan說:「我們不該預期有什麼不同,當我們一遍又一遍做同樣的事。」

洛杉磯市長Eric Garcetti就敦促市民合作:「是時候窩在家中,是時候要取消所有事情,若非必要的事就不要做。」

不過德州Austin市長Steve Adler就因此要公開道歉:「我知道以我的位置,我需要發出更清晰的訊息。」

市長Adler無視自己叫人不要出行的建議,在11月去了墨西哥,他說:「我很抱歉去了旅行 是判斷失誤。」

抗疫9個多月,不少美國人都感到疲倦和沮喪,數以百計的市民周三晚冒著寒冷天氣,在Slaten Island支持一間拒絕遵守抗疫措施而被當局強行關閉的Mac’s Public House酒吧。

酒吧東主Kevin McAlarney說:「我只是要養家糊口。」

不過疫苗已經在望,Operation Warp Speed總監Moncef Slaoui說:「到2月底,我們將有可能為一億人接種。」

獲得批准的話,首劑疫苗可以在兩星期內運送到美國,現在的工作是要令美國人信任新的疫苗。

前總統奧巴馬說:「我最後可能會在電視上接種,或者拍攝下來讓大眾知道,我相信這科學。」

另外兩名前總統克林頓和小布殊都證實,會公開接種疫苗,以提高公眾的信心,反而現任總統就繼續無視疫情擴散。

