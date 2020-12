據報特朗普與巴爾爭拗選舉舞弊 或解除對方職務

【有線新聞】

司法部長巴爾日前指,總統大選並沒有大規模舞弊足以改變結果,有報道指特朗普總統不滿言論,與對方爭拗,更有官員估計巴爾可能會被撤職。

特朗普在頒授勳章的儀式上,被問到對巴爾還有沒有信心,他並沒有給出肯定答案。

特朗普說:「嗯,過數周後再問我,他們應看看所有這些舞弊,這非民事的,他認為是民事的,這不是民事的,而是刑事罪行,是很壞的刑事罪行。」

他又聲稱巴爾對舞弊無所作為,不夠努力,對此感失望。

美國有線新聞網絡報道,兩人今周曾有一次長時間會面,雙方針鋒相對。

《華盛頓郵報》早前則報道,特朗普對巴爾的言論表現暴怒,有官員指他可能會解除巴爾的職務,但有幕僚勸他三思。

較支持特朗普的眾議院共和黨自由黨團,則要求司法部公開調查大選舞弊的內容。

有議員批評巴爾的說法,與部門後來發的聲明自相矛盾,指出當天司法部曾表示調查仍未完結,亦有議員指親自看過有問題選票,又指控傳媒偏頗。

