據報特朗普與巴爾爭拗選舉舞弊 或解除對方職務

【有線新聞】

司法部長巴爾日前指，總統大選並沒有大規模舞弊足以改變結果，有報道指特朗普總統不滿言論，與對方爭拗，更有官員估計巴爾可能會被撤職。

特朗普在頒授勳章的儀式上，被問到對巴爾還有沒有信心，他並沒有給出肯定答案。

特朗普說：「嗯，過數周後再問我，他們應看看所有這些舞弊，這非民事的，他認為是民事的，這不是民事的，而是刑事罪行，是很壞的刑事罪行。」

他又聲稱巴爾對舞弊無所作為，不夠努力，對此感失望。

美國有線新聞網絡報道，兩人今周曾有一次長時間會面，雙方針鋒相對。

《華盛頓郵報》早前則報道，特朗普對巴爾的言論表現暴怒，有官員指他可能會解除巴爾的職務，但有幕僚勸他三思。

較支持特朗普的眾議院共和黨自由黨團，則要求司法部公開調查大選舞弊的內容。

有議員批評巴爾的說法，與部門後來發的聲明自相矛盾，指出當天司法部曾表示調查仍未完結，亦有議員指親自看過有問題選票，又指控傳媒偏頗。

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