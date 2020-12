南灣高中生為因救火殉職的消防員家人籌款（視頻）

【KTSF 梁秋玉報導】

南灣Harker高中學生劉子雋(Nathan Liu)連同另外幾位彈奏樂器的同學,將於下週六舉辦線上音樂會,為加州消防基金會籌款,捐贈給因救火而喪生的消防員家人。

9年級的劉子雋是南灣聖荷西私立高中Harker的學生,他5歲開始學習彈鋼琴,一直堅持到現在都未曾間斷。

劉子雋說:「這是一個好資源表達自己,訓練情感之類的東西,真的很有趣。」

最近幾年,加州山火一年比一年嚴重,劉子雋覺得自己有責任要做些事情。

劉子雋說:「因此兩年前,我製作了一個視頻宣傳活動,幫助天堂鎮山火,去年我試圖繼續繼續,但是使用人工智能來分析,大約100萬個火災數據案例,並確定是人為還是自然原因。」

今年遇到新冠肺炎疫情,前幾個月又山火不斷,更有消防員在工作中受傷甚至犧牲。

劉子雋說:「因為這些消防員最終用犧牲換來我們的社區安全,他們是我們時代的真正英雄。」

所以今年他連同學校6名會彈奏樂器的同學,並邀請另外一名15歲來自紐約的學生,還有兩位知名音樂家,分別是鋼琴家Sandra Wright Shen和貝斯手Josh Thurston-Milgrom,一起舉辦一場線上音樂會「Tribute to Fallen Heroes」,為加州消防基金會籌款,目標是3萬元。

劉子雋說:「但這不僅是金錢,我還想提高對山火的意識,並防止明年發生山火,因為這件事已經破壞了我們的社區,我還希望人們,例如年輕人,無論多大年紀,我都希望他們知道,你可以成就一切,可以改變世界,你能讓世界變得更美好,只要你相信自己。」

線上音樂會的時間是下星期六12月2日晚7點,有關收看音樂會以及捐款詳情,可以分別上網查詢,網址:https://cpf.salsalabs.org/harkerschool/index.html

