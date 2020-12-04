南灣高中生為因救火殉職的消防員家人籌款（視頻）

【KTSF 梁秋玉報導】

南灣Harker高中學生劉子雋（Nathan Liu）連同另外幾位彈奏樂器的同學，將於下週六舉辦線上音樂會，為加州消防基金會籌款，捐贈給因救火而喪生的消防員家人。

9年級的劉子雋是南灣聖荷西私立高中Harker的學生，他5歲開始學習彈鋼琴，一直堅持到現在都未曾間斷。

劉子雋說：「這是一個好資源表達自己，訓練情感之類的東西，真的很有趣。」

最近幾年，加州山火一年比一年嚴重，劉子雋覺得自己有責任要做些事情。

劉子雋說：「因此兩年前，我製作了一個視頻宣傳活動，幫助天堂鎮山火，去年我試圖繼續繼續，但是使用人工智能來分析，大約100萬個火災數據案例，並確定是人為還是自然原因。」

今年遇到新冠肺炎疫情，前幾個月又山火不斷，更有消防員在工作中受傷甚至犧牲。

劉子雋說：「因為這些消防員最終用犧牲換來我們的社區安全，他們是我們時代的真正英雄。」

所以今年他連同學校6名會彈奏樂器的同學，並邀請另外一名15歲來自紐約的學生，還有兩位知名音樂家，分別是鋼琴家Sandra Wright Shen和貝斯手Josh Thurston-Milgrom，一起舉辦一場線上音樂會「Tribute to Fallen Heroes」，為加州消防基金會籌款，目標是3萬元。

劉子雋說：「但這不僅是金錢，我還想提高對山火的意識，並防止明年發生山火，因為這件事已經破壞了我們的社區，我還希望人們，例如年輕人，無論多大年紀，我都希望他們知道，你可以成就一切，可以改變世界，你能讓世界變得更美好，只要你相信自己。」

線上音樂會的時間是下星期六12月2日晚7點，有關收看音樂會以及捐款詳情，可以分別上網查詢，網址：https://cpf.salsalabs.org/harkerschool/index.html

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