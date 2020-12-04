舊金山周日晚10時起收緊抗疫政策

【KTSF 郭柟報導】

舊金山市府預期，本月底醫院的深切治療部將會用盡所有可使用的病床，宣佈提早由本星期日晚起，再進一步收緊抗疫政策。

由本星期日晚10點開始，舊金山將會關閉所有個人護理服務、餐廳堂食、室內健身室、戶外汽車電影場、戶外遊樂場，以及戶外家庭康樂設施等。

所有零售店減限制人數最多只可容納總人數的20%，必須統計進出顧客數目，為長者和弱勢社群提供專用購物時間、店內不准飲食等，酒店只可預留給必要的服務員工或隔離人士，戶外聚會和健身活動限制最多12人。

舊金山市長布里德說：「我並不想這樣做，我明白很多商業會因此要關門，我知道這是很痛苦的決定。」

市長布里德也親口回應她上個月去過Napa縣French Laundry餐廳出席生日派對的事，表示公眾對她的批評合理，並承諾會改善。

布里德說：「究竟我有無違反衛生指引並不重要，因為我知我對自己要求更高，

我好明白也正在改善。」

市府衛生局長又表示，如果現在不收緊抗疫措施，根據現時的入院人數升幅，預期在12月26日，舊金山醫院的深切治療部將會用盡所有可使用的病床，目前使用率已經達到七成半，其中兩成半是照顧新型肺炎患者，代表可使用的病床數目只剩兩成幾，而且預料灣區其他縣可能面臨類似情況，到時候可能無一個縣有足夠的病床收治病人。

舊金山衛生局長Grant Colfax說：「升幅持續，若我們不減慢病毒傳播，我難過地說，可能沒有護士、醫生或醫院可以照顧你。」

Colfax都有提到幾時可以再次放寬居家令，取決於幾個因素，包括要求確診人數和住院人數必須持續三星期有下降趨勢，深切治療部有至少25%可使用的病床數量等。

舊金山平均每天多140幾宗新症，總數達到1.6萬幾宗。

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