舊金山周日晚10時起收緊抗疫政策

舊金山市府預期,本月底醫院的深切治療部將會用盡所有可使用的病床,宣佈提早由本星期日晚起,再進一步收緊抗疫政策。

由本星期日晚10點開始,舊金山將會關閉所有個人護理服務、餐廳堂食、室內健身室、戶外汽車電影場、戶外遊樂場,以及戶外家庭康樂設施等。

所有零售店減限制人數最多只可容納總人數的20%,必須統計進出顧客數目,為長者和弱勢社群提供專用購物時間、店內不准飲食等,酒店只可預留給必要的服務員工或隔離人士,戶外聚會和健身活動限制最多12人。

舊金山市長布里德說:「我並不想這樣做,我明白很多商業會因此要關門,我知道這是很痛苦的決定。」

市長布里德也親口回應她上個月去過Napa縣French Laundry餐廳出席生日派對的事,表示公眾對她的批評合理,並承諾會改善。

布里德說:「究竟我有無違反衛生指引並不重要,因為我知我對自己要求更高,

我好明白也正在改善。」

市府衛生局長又表示,如果現在不收緊抗疫措施,根據現時的入院人數升幅,預期在12月26日,舊金山醫院的深切治療部將會用盡所有可使用的病床,目前使用率已經達到七成半,其中兩成半是照顧新型肺炎患者,代表可使用的病床數目只剩兩成幾,而且預料灣區其他縣可能面臨類似情況,到時候可能無一個縣有足夠的病床收治病人。

舊金山衛生局長Grant Colfax說:「升幅持續,若我們不減慢病毒傳播,我難過地說,可能沒有護士、醫生或醫院可以照顧你。」

Colfax都有提到幾時可以再次放寬居家令,取決於幾個因素,包括要求確診人數和住院人數必須持續三星期有下降趨勢,深切治療部有至少25%可使用的病床數量等。

舊金山平均每天多140幾宗新症,總數達到1.6萬幾宗。

