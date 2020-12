Santa Clara縣群居場所新冠確診病例呈上升趨勢（視頻）

【KTSF 梁秋玉報導】

南灣Santa Clara縣衛生局表示,新冠肺炎確診案例最近在該縣群居場所,包括無家可歸者收容所,以及長期護理院等都呈上升趨勢,因此再度提醒民眾,遵守衛生防疫指引,減少病毒在社區傳播。

Santa Clara縣衛生官員表示,最近幾星期,新冠肺炎確診案例在該縣激增,尤其是在人多的設施內,例如無家可歸者收容所、長期護理中心等,有時很難保持社交距離,因此要減低這些地方的傳播機率,就要先減少社區傳染。

Santa Clara縣衛生局長George Hans說:「隨著社區病例增加,這也意味著有更多病例帶入這些聚集環境中,而事實是,在聚集場所,工作的人是我們社區的成員​。」

衛生官員稱,自3月以來,無家可歸者社群的感染病例相對較少,但從11月下旬開始,確診病例大幅上升,這與社區傳播有直接關係,其中在Boccardo收容中心爆發集體感染,從11月23日至12月2日共有60宗確診。

衛生局在接到第一宗確診報告後,已停止收容新院友,並將確診者以及需要隔離者,送往旅館進行隔離,此外也禁止在這些聚居場所一起吃飯娛樂。

此外,聖荷西還有兩間長期護理設施爆發集體感染,其中一個有151人確診,當中81人是院友,70是員工,另一間有86人確診,66人是院友,20人是員工。

縣府目前已派專門團隊對疫情嚴重的設施展開調查,同時再度呼籲社區民眾遵守防疫指引。

Hans說:「目前在社區中,這比大流行中的任何其他時刻都更危險,我認為這個信息是說,每個人都必須放在心上,這意味著我們每個人都需要出一份力,幫助我們的鄰居,幫助家人和親人,方法就是待在家裡,戴口罩,在室內時不與其他人聚會。」

衛生官員還強調,每一項單獨措施都只是其中一層保護,要做到層層防護才會更加安全。

