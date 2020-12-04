Santa Clara縣群居場所新冠確診病例呈上升趨勢（視頻）



【KTSF 梁秋玉報導】

南灣Santa Clara縣衛生局表示，新冠肺炎確診案例最近在該縣群居場所，包括無家可歸者收容所，以及長期護理院等都呈上升趨勢，因此再度提醒民眾，遵守衛生防疫指引，減少病毒在社區傳播。

Santa Clara縣衛生官員表示，最近幾星期，新冠肺炎確診案例在該縣激增，尤其是在人多的設施內，例如無家可歸者收容所、長期護理中心等，有時很難保持社交距離，因此要減低這些地方的傳播機率，就要先減少社區傳染。

Santa Clara縣衛生局長George Hans說：「隨著社區病例增加，這也意味著有更多病例帶入這些聚集環境中，而事實是，在聚集場所，工作的人是我們社區的成員​。」

衛生官員稱，自3月以來，無家可歸者社群的感染病例相對較少，但從11月下旬開始，確診病例大幅上升，這與社區傳播有直接關係，其中在Boccardo收容中心爆發集體感染，從11月23日至12月2日共有60宗確診。

衛生局在接到第一宗確診報告後，已停止收容新院友，並將確診者以及需要隔離者，送往旅館進行隔離，此外也禁止在這些聚居場所一起吃飯娛樂。

此外，聖荷西還有兩間長期護理設施爆發集體感染，其中一個有151人確診，當中81人是院友，70是員工，另一間有86人確診，66人是院友，20人是員工。

縣府目前已派專門團隊對疫情嚴重的設施展開調查，同時再度呼籲社區民眾遵守防疫指引。

Hans說：「目前在社區中，這比大流行中的任何其他時刻都更危險，我認為這個信息是說，每個人都必須放在心上，這意味著我們每個人都需要出一份力，幫助我們的鄰居，幫助家人和親人，方法就是待在家裡，戴口罩，在室內時不與其他人聚會。」

衛生官員還強調，每一項單獨措施都只是其中一層保護，要做到層層防護才會更加安全。

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