南灣聖荷西的工業區有貨艙周五早上發生四級大火。

一個在南7街Spartan球場附近的貨艙,在上午10時半左右起火,火場上空濃煙密布,遠在幾里外都可以看到。

消防員到場後,把Phelan Ave和東Alma Ave之間的一段南7街封閉,消防員的救火工作主要採取防禦方式,也即是控制大火,不讓其蔓延。

當局沒有收到有人受傷或者要疏散的報告,太平洋煤電公司(PG&E)和Santa Clara緊急人員也有到場。

