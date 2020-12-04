南加橙縣Bond山火急劇蔓延 2萬多人需疏散

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南加州橙縣以東的Bond山火，周三晚上10點起火至今，已經燒燬7千多英畝，沒有控制的跡象。

起火地點是橙縣以東Silverado Canyon，距離洛杉磯市中心東南50英里，消防當局說，現場太多極為乾燥的植被，加上大風，預計這場大火回持續延燒到週末。

截至周四下午3點，Bond山火已經燒毀超過7,200英畝土地，火場零控制，已經有建築受損，但還在評估數目。

當局下令附近多個社區25,000人撤離，有居民說，由於預防性的斷電，手機訊號極弱，所以沒有收到撤離的通知。

風速介於每小時55至80英里的強風，整個南加州都可以看到火焰及濃煙，目前有超過500名消防員加入救火，有兩名消防人員受傷。

由於風勢太大，空中灑水直升機一度無法起飛。

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