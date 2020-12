南加橙縣Bond山火急劇蔓延 2萬多人需疏散

【KTSF】

南加州橙縣以東的Bond山火,周三晚上10點起火至今,已經燒燬7千多英畝,沒有控制的跡象。

起火地點是橙縣以東Silverado Canyon,距離洛杉磯市中心東南50英里,消防當局說,現場太多極為乾燥的植被,加上大風,預計這場大火回持續延燒到週末。

截至周四下午3點,Bond山火已經燒毀超過7,200英畝土地,火場零控制,已經有建築受損,但還在評估數目。

當局下令附近多個社區25,000人撤離,有居民說,由於預防性的斷電,手機訊號極弱,所以沒有收到撤離的通知。

風速介於每小時55至80英里的強風,整個南加州都可以看到火焰及濃煙,目前有超過500名消防員加入救火,有兩名消防人員受傷。

由於風勢太大,空中灑水直升機一度無法起飛。

