北灣Novato兩宗劫案 賊匪打劫藥房

北灣Novato市本周分別發生搶劫藥房以及搶勞力士手錶的罪案,警方公開兩宗案件的閉路電視影像,呼籲市民提供線索協助破案。

Community Assistance Needed: Do You Know These People? http://nixle.us/CD29E



警方表示,星期日下午將近1點,位於Novato大道2035號的CVS藥房發生搶劫案,3名非洲裔男子跨過藥房櫃檯,將一個職員推倒在地上,並要求職員告訴他們儲藏幾種處方藥的位置,包括止痛藥Oxycodone。

警方表示,3個賊人年約18至22歲,身高5呎8吋左右,當時蒙了面以及穿著深色衣服。

Do You Know This Person? Assistance Needed in Watch Theft Case.



另外,周二中午時分,位於Diablo Avenue的Gold Rush珠寶店內發生搶劫案,警方表示,女事主約了一個男人在珠寶店內見面,打算賣一隻價值超過5萬元的勞力士手錶給他,匪徒拿著手錶看了一會,試戴後離開珠寶店,沒有付款給女事主。

警方表示,匪徒可能乘坐一輛接應的黑色Acura SUV逃走,警方呼籲市民提供兩宗搶劫案的資料,警方電話是(415) 897—4361。

